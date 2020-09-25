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Євросоюз вперше запропонував законодавство про криптовалюти

Нові правила дозволять операторам, уповноваженим в одній державі-члені ЄС, надавати свої послуги на всій території союзу ("паспортизація")
Європейська комісія вперше запропонувала законодавство ЄС про криптоактиви - цифрове вираження цінностей або прав, які можуть зберігатися і продаватися в електронному вигляді.
Євросоюз вперше запропонував законодавство про криптовалюти Фото: з вільних джерел

Про це сказав на пресконференції виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє "Економічна правда".

"У нас є пропозиція по криптоактивам, спрямована на те, щоб дозволити компаніям використовувати можливості, які пропонуються цими активами, але так, щоб знизити ризики для інвесторів і зберегти фінансову стабільність", - заявив Домбровскіс.

Регламент ринків криптоактивів" (MiCA) буде, на думку ЄК, стимулювати інновації, зберігаючи при цьому фінансову стабільність і захищаючи інвесторів від ризиків. Це дасть юридичну ясність і визначеність емітентам і постачальникам криптоактивів.

Нові правила дозволять операторам, уповноваженим в одній державі-члені ЄС, надавати свої послуги на всій території союзу ("паспортизація").

Захисні заходи включають вимогу до достатності капіталу, фінансове забезпечення безпеки активів, обов'язкову процедуру подачі скарги, доступну інвесторам, і права інвестора щодо емітента. До емітентів великих забезпечених активами криптоактивів (так званих глобальних "стейблкоїнів") будуть пред'являтися більш суворі вимоги.

Єврокомісія пропонує також пілотний режим для ринкових інфраструктур, які хочуть спробувати торгувати і проводити транзакції з фінансовими інструментами в формі криптоактивів.

Пілотний режим являє собою так званий підхід "пісочниці", або контрольованого середовища, яке дозволяє тимчасово відступати від існуючих правил. Він дозволить компаніям протестувати на практиці існуючі правила і дізнатися більше про те, як вони працюють.

Нагадаємо, що Євросоюз хоче використовувати криптоактиви для відновлення економіки
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25 09 2020 09:53
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