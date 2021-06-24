Євросоюз ввів нові секторальні санкції проти Білорусі
Про це повідомила пресслужба ради ЄС, зазначає "Громадське".
Обмеження ввели зокрема щодо нафтової галузі, калійних добрив (обмеження на торгівлю) і тютюнової промисловості (обмеження на торгівлю товарами для виготовлення тютюнових виробів).
ЄС заборонив також продавати Білорусі товари подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях, а також технології та програмне забезпечення для моніторингу або перехоплення інтернету і телефонного зв'язку.
Санкції торкнулися і банківського сектору Білорусі. Вони забороняють Європейському інвестиційному банку фінансувати державні білоруські проєкти, а також обмежують доступ уряду Білорусі і фінансових організацій до ринків Євросоюзу.
Нагадаємо, що у Литві обговорюють питання зведення огорожі на кордоні з Білоруссю, оскільки останнім часом збільшилися масштаби нелегальної міграції звідти.
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