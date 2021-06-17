Литва думає звести паркан вздовж кордону з Білоруссю через наплив нелегалів

Ми обговорюємо це питання, проводимо дослідження можливості установки фізичного паркану. І коштувати він буде, мабуть, 15 мільйонів

У Литві обговорюють питання зведення огорожі на кордоні з Білоруссю, оскільки останнім часом збільшилися масштаби нелегальної міграції звідти.

Про це розповіла міністр внутрішніх справ Агне Білотайте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За її словами, такий паркан може коштувати 15 млн євро.

"Ми обговорюємо це питання, проводимо дослідження можливості установки фізичного паркану. І коштувати він буде, мабуть, 15 мільйонів", - сказала міністр у програмі "Тема дня" на LRT.

Прессекретар глави МВС Ліна Лаурінайтіте-Грігене сказала, що в ході дослідження розглядають різні варіанти - паркан може бути і одиночним, і подвійним, з колючим дротом або сигналізацією.

Протяжність литовсько-білоруського кордону - 678,8 км.

За словами Білотайте, через особливості природного рельєфу паркан не можна встановити вздовж усього кордону. Наразі паркан встановлений на 78 кілометрах кордону з Білоруссю. Ще близько 92,5 км кордону - це різного роду водойми, де паркан встановити не вийде, тому його можуть встановити на ділянці ще 508 км.

За даними литовських прикордонників, у цьому році білорусько-литовський кордон нелегально перейшли майже 400 мігрантів, в основному громадяни Іраку. Це в 5 разів більше, ніж за весь 2020 рік.

Раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що потоки нелегальних мігрантів з Білорусі досягли історичного максимуму. За її словами, білоруський режим нещодавно обіцяв наповнити Європу нелегалами.

В кінці травня Александр Лукашенко заявив, що досі Мінськ зупиняв наркотики і мігрантів на кордоні з Литвою, але після міжнародної реакції на примусову посадку пасажирського літака Ryanair і введення нових санкцій, цього робити не буде.