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Євросоюз виділив €750 тисяч на реалізацію освітніх та наукових проектів в Україні

Євросоюз в межах програми Еразмус+ виділить українським вишам фінансування у розмірі ‎€750 тисяч на реалізацію 22 освітньо-наукови проекти
Проєкти почнуть реалізовувати вже з вересня 2019 року.
Євросоюз виділив €750 тисяч на реалізацію освітніх та наукових проектів в Україні Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Зокрема, вони передбачають започаткування 15 модулів у вишах з питань економічного розвитку, врядування, регіональної політики, європейських цінностей соціальних та економічних питань мігрантів та переселенців, йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну.

Також коштом ЄС створять 3 кафедри, центр досконалості, а також проєкти з кібербезпеки та підтримки асоціації.

Проєкти будуть реалізовувати 12 вишів та 3 громадські організації. 

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України розробило і затвердило концепцію розвитку англійської мови в університетах, яка передбачає обов'язкове володіння іноземною мовою на рівні В1 під час вступу, а також викладання профільних дисциплін іноземною мовою.

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