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Дейнеко: Ситуація з фінансуванням прикордонників катастрофічна

"На даний момент борги щодо невиплати підлеглим грошової допомоги на оздоровлення, які накопичилися, становлять 291,4 млн гривень. Тобто прикордонники з березня місяця не отримують цю допомогу"
Новий керівник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко каже, що ситуація з грошовим забезпеченням відомства надскладна, недофінансування сягає мільярда гривень.
Дейнеко: Ситуація з фінансуванням прикордонників катастрофічна Сергій Дейнеко

"Якщо відверто говорити, вона катастрофічна", – охарактеризував ситуацію з фінансуванням відомства в інтерв'ю "BBC News Україна"  Сергій Дейнеко.

За його словами, цю допомогу не отримають ні в адміністрації, ні в регіональному управлінні чи управлінні прикордонного загону: "А от відділ прикордонної служби, який несе службу безпосередньо з охорони державного кордону, – однозначно. Бо забрати в цих людей в мене не підніметься рука".

Недофінансування прикордонної служби становить 938 млн гривень, сказав голова ДПСУ.

"Зараз ми намагаємося взяти фінансування з четвертого кварталу і посунути наперед, аби можна було б хоч якось людям повернути борги", – сказав Дейнеко.

Він вірить, що новий президент Володимир Зеленський "щиро хоче змін в країні", а попередньому голові держави Петру Порошенку пригадав передвиборче гасло "Армія, мова, віра" і обіцянку підняти прикордонникам зарплату на 30%,

При цьому Дейнеко зазначив, що міністр оборони Степан Полторак двічі піднімав винагороду за участь в Операції об’єднаних сил.

"На лінії зіткнення військовослужбовець ЗСУ отримує щомісячну доплату в 17 000 гривень. Прикордонник отримує 10 000 гривень. На другій лінії військовослужбовець Збройних сил отримує 6 500 гривень, прикордонник – 4 500", – навів приклад голова ДПСУ.

"Заборгованість по цій винагороді перед особовим складом, який несе службу в зоні ООС, складає з 1 березня 159 млн гривень. І ця сума тільки накопичується. У нас виникла диспропорція, як наслідок – ми спостерігаємо відтік кадрів", – констатував він.

Також серед болючих питань голова ДПСУ назвав забезпечення паливно-мастильними матеріалами.

Він навів приклад Латвії, де для охорони ділянки у 23 кілометри витрачають від 1 300 до 1 500 літрів пального на місяць, тоді як українські прикордонники для такого ж підрозділу можуть виділити максимум 300 літрів.

"Можна охороняти державний кордон також по-різному, але якщо бути чесними, то треба або зменшити ділянку в 4 рази, або дати людей в 4 рази більше. Або просто мої підлеглі служать з таким перевантаженням, що я схиляю перед ними голову, що вони не розбіглися, а охороняють кордон", – сказав Дейнеко.

"Я намагаюся всі ці питання вирішувати в Офісі президента. в Міністерстві внутрішніх справ, яке є розпорядником коштів… Допомога від МВС є. Але для того, щоб дати нам додатково мільярд, його треба десь знайти, а в державному бюджеті його немає. Чи з'явиться він, поки незрозуміло", – додав він.

Нагадаємо, що Сергій Дейнеко очолює Прикордонну службу з 13 червня.

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