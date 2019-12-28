Зарплати прикордонників підвищать на 15% — уряд

22 грудня 2019-го на українсько-польському кордоні у переддень зимових свят утворилися великі черги через пункти пропуску

Розмір заробітних плат службовців Державної прикордонної служби планують підвищити на 15% у 2020 році.

Виїжджаючи за кордон, українці все частіше забирають із собою сім'ї. Фото: dpsu.gov.ua

Про це повідомив голова служби Сергій Дейнеко, передає "Громадське".

«У 2020 році вже з січня грошове забезпечення прикордонників збільшиться у середньому на 15%», — повідомив він.

За його словами, у 2019 році Державна прикордонна служба компенсувала 99 своїм працівникам витрати на житло. На ці цілі витратили 112 мільйонів гривень.

«Ми багато чого змінюємо на краще і прагнемо, щоб кожен прикордонник, солдат, сержант, офіцер відчували, що вони потрібні і державі, і прикордонному відомству», — додав Дейнеко.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський призначив заступників очільника Державної прикордонної служби.