CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРозмір заробітних плат службовців Державної прикордонної служби планують підвищити на 15% у 2020 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зарплати прикордонників підвищать на 15% — уряд
22 грудня 2019-го на українсько-польському кордоні у переддень зимових свят утворилися великі черги через пункти пропуску
Виїжджаючи за кордон, українці все частіше забирають із собою сім'ї. Фото: dpsu.gov.ua
Про це повідомив голова служби Сергій Дейнеко, передає "Громадське".
«У 2020 році вже з січня грошове забезпечення прикордонників збільшиться у середньому на 15%», — повідомив він.
За його словами, у 2019 році Державна прикордонна служба компенсувала 99 своїм працівникам витрати на житло. На ці цілі витратили 112 мільйонів гривень.
«Ми багато чого змінюємо на краще і прагнемо, щоб кожен прикордонник, солдат, сержант, офіцер відчували, що вони потрібні і державі, і прикордонному відомству», — додав Дейнеко.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський призначив заступників очільника Державної прикордонної служби.
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