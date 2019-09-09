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Зеленський призначив заступників голови Держприкордонслужби

Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави
Президент України Володимир Зеленський призначив заступників очільника Державної прикордонної служби.
Зеленський призначив заступників голови Держприкордонслужби Володимир Зеленський

Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.

Указом Президента № 673/2019 від 9 вересня 2019 року Нікіфоренко Володимир Степанович призначається першим заступником голови Державної прикордонної служби України.

Указом №674/2019 від 9 вересня 2019 року заступником голови Державної прикордонної служби України призначається Ченчик Вадим Миколайович.

Нагадаємо, що раніше, 13 червня Президент призначив головою Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.

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09 09 2019 21:32
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