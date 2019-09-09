НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський призначив заступників очільника Державної прикордонної служби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський призначив заступників голови Держприкордонслужби
Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави
Володимир Зеленський
Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.
Указом Президента № 673/2019 від 9 вересня 2019 року Нікіфоренко Володимир Степанович призначається першим заступником голови Державної прикордонної служби України.
Указом №674/2019 від 9 вересня 2019 року заступником голови Державної прикордонної служби України призначається Ченчик Вадим Миколайович.
Нагадаємо, що раніше, 13 червня Президент призначив головою Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.
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09 09 2019 21:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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