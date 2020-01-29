Німеччина передала українським прикордонникам оснащення для Центру перевірки документів

"Хотів би зазначити, що порівняно з минулими роками наша співпраця набуває дещо іншого стилю. Для мене важливо, щоб у прикордонників залишалося те, з чим вони могли би працювати і що використовували б щодня"

В інформації зазначається, що завдяки отриманому обладнанню прикордонники завершили перший етап технічного оснащення Головного експертно-криміналістичного центру Держприкордонслужби приладами експертного рівня для перевірки документів.

У вівторок, 28 січня, в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська обл.) відбулася офіційна церемонія передання Держприкордонслужбі України обладнання для поглибленого вивчення документів від Федеральної поліції Німеччини, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Міжнародну допомогу на майже 140 тис. євро отримано в рамках двостороннього співробітництва прикордонних відомств України та Німеччини. Зокрема, Федеральна поліція Німеччини передала Державній прикордонній службі України відеоспектральні компаратори, мікроскопи, комп'ютерну техніку та інші прилади, які використовуватимуться в Головному експертно-криміналістичному центрі відомства для вивчення паспортних документів і виявлення підробок", - повідомляє прес-служба українського прикордонного відомства в середу.

В інформації зазначається, що завдяки отриманому обладнанню прикордонники завершили перший етап технічного оснащення Головного експертно-криміналістичного центру Держприкордонслужби приладами експертного рівня для перевірки документів. Це дасть змогу в подальшому створити на базі цього центру Національний контактний пункт перевірки автентичності паспортних документів і сприятиме його інтеграції в систему експертних служб прикордонних органів європейських держав.

Офіцер зв'язку Федеральної поліції Німеччини Франц Вебер сказав: "Хотів би зазначити, що порівняно з минулими роками наша співпраця набуває дещо іншого стилю. Для мене важливо, щоб у прикордонників залишалося те, з чим вони могли би працювати і що використовували б щодня".

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