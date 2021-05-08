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Набув чинності закон, що надає людям із інвалідністю право на позачерговий пропуск через кордон України

Згідно з цим законом, люди з інвалідністю, які їдуть на лікування та мають відповідні документи, особи з інвалідністю I групи та особи, які їх супроводжують, мають право на позачерговий пропуск через державний кордон України та в контрольних пунктах в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території (не частіше одного разу на тиждень в одну сторону).
Набув чинності закон, що надає людям із інвалідністю право на позачерговий пропуск через кордон України Фото: radiosvoboda.org

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю", який надає людям із інвалідністю право на позачерговий пропуск через держкордон України, набув чинності, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Державну прикордонна служба України.

"Зокрема, згідно з цим законом, люди з інвалідністю, які їдуть на лікування та мають відповідні документи, особи з інвалідністю I групи та особи, які їх супроводжують, мають право на позачерговий пропуск через державний кордон України та в контрольних пунктах в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території (не частіше одного разу на тиждень в одну сторону)", - йдеться в повідомленні на сайті Держприкордонслужби в четвер.

У відомстві нагадали, що президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон, що підсилює соціальний захист людей з інвалідністю, 3 серпня.

Нагадаємо, що Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт, який дозволяє обслуговувати людей з інвалідністю позачергово, зокрема у касах та прикордонних пунктах.

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05 08 2021 15:18
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