Байден підписав закон для відтермінування шатдауну
Про це йдеться в указі президента.
Підписаний закон надає федеральним агентством асигнування на 2024 фінансовий рік для продовження проєктів і заходів.
Байден має пеоедати його Конгресуу США – який напередодні схвалив законопроєкт ще більше часу, аби узгодити 12 бюджетних законопроєктів і ухвалити їх.
Напередодні законодавці казали, що погодили найнагальніші законопроєкти про фінансування, які поставлять на голосування наступного тижня
Нагадаємо, що місяць тому американський Сенат схвалив законопроєкт про запобігання шатдауну.