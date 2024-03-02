Байден підписав закон для відтермінування шатдауну

Президент США Джо Байден підписав закон, який продовжує фінансування за частиною федеральних урядових програм до 8 березня, а за рештою – до 22 березня цього року.

Про це йдеться в указі президента.

Підписаний закон надає федеральним агентством асигнування на 2024 фінансовий рік для продовження проєктів і заходів.

Байден має пеоедати його Конгресуу США – який напередодні схвалив законопроєкт ще більше часу, аби узгодити 12 бюджетних законопроєктів і ухвалити їх.

Напередодні законодавці казали, що погодили найнагальніші законопроєкти про фінансування, які поставлять на голосування наступного тижня

Нагадаємо, що місяць тому американський Сенат схвалив законопроєкт про запобігання шатдауну.