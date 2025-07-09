Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євросоюз викликав посла Китаю через інцидент з лазером

09 липня 2025, 17:01
Євросоюз викликав посла Китаю через інцидент з лазером
Фото: з вільного доступу
Блок зробив це вслід за Німеччиною.

Європейський Союз викликав китайського посла після інциденту, де військові націлили лазер на німецький літак, що брав участь у місії ASPIDES.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Напередодні в Берліні заявили, що китайський військовий корабель націлив лазер на німецький патрульний літак, який брав участь в операції ASPIDES: місії ЄС із захисту торгових суден від атак повстанців-хуситів.

Представник Єврокомісії з питань зовнішньої політики і безпеки Ануар Ель-Ануні назвав інцидент "небезпечним і неприйнятним".

"Ці дії піддали персонал небезпеці і поставили під загрозу місію літака", - додав він.

Нагадаємо, що вчора Німеччина заявила про лазерну атаку Китаю на її літак в межах місії ЄС.

 

КитайЄвросоюз

Останні матеріали

Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Технології
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 липня 2025, 14:56
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Політика
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 липня 2025, 11:27
Новинки в озброєнні. Масштабування виробництва дронів та кулі для протидії БПЛА – Дональд Гілл
Новинки в озброєнні. Масштабування виробництва дронів та кулі для протидії БПЛА – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 липня 2025, 08:05
Трамп
Політика
Трамп "розчарований" путіним щодо України. Час для більшої кількості зброї та санкцій? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 липня 2025, 16:12
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Політика
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 08 липня 2025, 10:12
Україні шалено не вистачає зенітних ракет. росіяни прагнуть загнати ЗСУ в котли біля Костянтинівки та Покровська – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Україні шалено не вистачає зенітних ракет. росіяни прагнуть загнати ЗСУ в котли біля Костянтинівки та Покровська – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2025, 07:18
Данія довгий час була євроскептичною країною. Дональд Трамп допоміг змінити це – CNN
Політика
Данія довгий час була євроскептичною країною. Дональд Трамп допоміг змінити це – CNN
Переклад iPress – 07 липня 2025, 16:01
Дрони-перехоплювачі вирішать долю Європи. Що розробляють Україна та Захід – The Telegraph
Технології
Дрони-перехоплювачі вирішать долю Європи. Що розробляють Україна та Захід – The Telegraph
Переклад iPress – 07 липня 2025, 11:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється