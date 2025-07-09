Євросоюз викликав посла Китаю через інцидент з лазером

Блок зробив це вслід за Німеччиною.

Європейський Союз викликав китайського посла після інциденту, де військові націлили лазер на німецький літак, що брав участь у місії ASPIDES.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Напередодні в Берліні заявили, що китайський військовий корабель націлив лазер на німецький патрульний літак, який брав участь в операції ASPIDES: місії ЄС із захисту торгових суден від атак повстанців-хуситів.

Представник Єврокомісії з питань зовнішньої політики і безпеки Ануар Ель-Ануні назвав інцидент "небезпечним і неприйнятним".

"Ці дії піддали персонал небезпеці і поставили під загрозу місію літака", - додав він.

Нагадаємо, що вчора Німеччина заявила про лазерну атаку Китаю на її літак в межах місії ЄС.