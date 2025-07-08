Німеччина заявила про лазерну атаку Китаю на її літак в межах місії ЄС

Німеччина заявила про лазерну атаку китайських військових по німецькому літаку, що бере участь у морській операції ЄС ASPIDES у Червоному морі.

"Загроза німецькому персоналу та зрив операції є абсолютно неприйнятними. Китайського посла сьогодні викликали до Міністерства закордонних справ", — наголосили у відомстві.

Коли стався інцидент та які його наслідки, в міністерстві не уточнили.

Місія ASPIDES є військовою місією ЄС з підтримання безпеки на морі та захисту вільного судноплавства в акваторії Червоного моря, Перської затоки та Індійського океану