Євросоюз визнав новостворені коаліцію та уряд Молдови

"Європейський союз висловлює готовність працювати із демократичним легітимним урядом на базі взаємного прагнення до реформ та ключових принципів Угоди про асоціацію"

Європейський Союз на рівні Єврокомісії та високого представника з питань зовнішньої політики офіційно визнав легітимність обрання нового уряду.

"Європейський союз врахував рішення, ухвалені напередодні парламентом Республіки Молдова, включаючи створення урядової коаліції", - йдеться у спільній заяві комісара з питань сусідства Йоганеса Гана та Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Федеріки Могеріні.

Таким чином, Ган та Могеріні підтримали новостворену коаліцію Соцпартії та блоку ACUM.

Ця заява стала першою на підтримку рішень молдовського парламенту від топ-представників ЄС.

"Європейський союз висловлює готовність працювати із демократичним легітимним урядом на базі взаємного прагнення до реформ та ключових принципів Угоди про асоціацію", - йдеться у заяві ЄС.

Крім того, в Брюсселі закликали сторони знайти вихід з кризи шляхом діалогу між парламентськими силами, серед яких, зокрема, Демпартія.

Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив президента Ігоря Додона з посади. Повноваження передали екс-прем'єру Павлу Філіпу. Рішення ухвалили через те, що Додон не розпустив парламент.

Напередодні у Молдові проросійська партія президента Додона об’єдналася з проєвропейською силою і створила новий уряд. Протилежні за поглядами сили об'єдналися проти правлячої Демократичної партії та її лідера-олігарха.