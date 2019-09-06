Євросоюз визнав новостворені коаліцію та уряд Молдови
"Європейський союз врахував рішення, ухвалені напередодні парламентом Республіки Молдова, включаючи створення урядової коаліції", - йдеться у спільній заяві комісара з питань сусідства Йоганеса Гана та Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Федеріки Могеріні.
Таким чином, Ган та Могеріні підтримали новостворену коаліцію Соцпартії та блоку ACUM.
Ця заява стала першою на підтримку рішень молдовського парламенту від топ-представників ЄС.
"Європейський союз висловлює готовність працювати із демократичним легітимним урядом на базі взаємного прагнення до реформ та ключових принципів Угоди про асоціацію", - йдеться у заяві ЄС.
Крім того, в Брюсселі закликали сторони знайти вихід з кризи шляхом діалогу між парламентськими силами, серед яких, зокрема, Демпартія.
Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив президента Ігоря Додона з посади. Повноваження передали екс-прем'єру Павлу Філіпу. Рішення ухвалили через те, що Додон не розпустив парламент.
Напередодні у Молдові проросійська партія президента Додона об’єдналася з проєвропейською силою і створила новий уряд. Протилежні за поглядами сили об'єдналися проти правлячої Демократичної партії та її лідера-олігарха.
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