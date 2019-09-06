Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Євросоюз визнав новостворені коаліцію та уряд Молдови

"Європейський союз висловлює готовність працювати із демократичним легітимним урядом на базі взаємного прагнення до реформ та ключових принципів Угоди про асоціацію"
Європейський Союз на рівні Єврокомісії та високого представника з питань зовнішньої політики офіційно визнав легітимність обрання нового уряду.
Євросоюз визнав новостворені коаліцію та уряд Молдови Фото: Reuters

"Європейський союз врахував рішення, ухвалені напередодні парламентом Республіки Молдова, включаючи створення урядової коаліції", - йдеться у спільній заяві комісара з питань сусідства Йоганеса Гана та Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Федеріки Могеріні.

Таким чином, Ган та Могеріні підтримали новостворену коаліцію Соцпартії та блоку  ACUM.

Ця заява стала першою на підтримку рішень молдовського парламенту від топ-представників ЄС.

"Європейський союз висловлює готовність працювати із демократичним легітимним урядом на базі взаємного прагнення до реформ та ключових принципів Угоди про асоціацію", - йдеться у заяві ЄС.

Крім того, в Брюсселі закликали сторони знайти вихід з кризи шляхом діалогу між парламентськими силами, серед яких, зокрема, Демпартія.

Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив президента Ігоря Додона з посади. Повноваження передали екс-прем'єру Павлу Філіпу. Рішення ухвалили через те, що Додон не розпустив парламент.

Напередодні у Молдові проросійська партія президента Додона об’єдналася з проєвропейською силою і створила новий уряд. Протилежні за поглядами сили об'єдналися проти правлячої Демократичної партії та її лідера-олігарха.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2019 18:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Декоративні свічки від добровольця батальйону "Донбас" Костянтина Алексеєнка

#бізнес_ветеранів: Декоративні свічки від добровольця батальйону "Донбас" Костянтина Алексеєнка

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.