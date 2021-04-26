Євросоюз вже влітку відкриє кордони для вакцинованих - глава Єврокомісії

Фон дер Ляєн не стала називати конкретних дат, коли саме можуть відкритися туристичні подорожі, або подробиці того, як це відбуватиметься

Європейський Союз протягом літа відкриється для в’їзду для туристів, щеплених вакцинами від коронавірусу, затвердженими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на New York Times.

Зазначається, що швидкі темпи вакцинації в США та переговори між американською владою та Євросоюзом про те, як зробити сертифікати вакцинації прийнятними як доказ імунітету для туристів, дозволять Єврокомісії рекомендувати зміну політики, яка могла б забезпечити відновлення трансатлантичних подорожей для відпочинку.

У публікації не уточнюються деталі такого рішення, зокрема, у деяких цитатах президентки Єврокомісії йдеться про вакцинацію саме у США, а у інших - загалом про осіб, щеплених визнаними у ЄС вакцинами, без прив'язки до країни щеплення.

"Наскільки я бачу, американці використовують вакцини, затверджені Європейським агентством з лікарських засобів. Це дасть можливість вільного пересування та подорожей до Європейського Союзу", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Оскільки очевидно одне: усі 27 держав-членів беззастережно приймуть усіх, хто щеплений вакцинами, схваленими EMA", - додала вона. Агентство схвалило всі три вакцини, що використовуються в США, а саме Moderna, Pfizer/BioNTech та Johnson&Johnson.

Фон дер Ляєн не стала називати конкретних дат, коли саме можуть відкритися туристичні подорожі, або подробиці того, як це відбуватиметься. Але її коментарі - це твердження найвищого рівня про те, що чинні обмеження на поїздки повинні бути змінені на підставі сертифікатів про щеплення.

Вона додала, що відновлення подорожей залежатиме "від епідеміологічної ситуації, але ситуація покращується у Сполучених Штатах, як, сподіваємось, покращується і в ЄС".

Дипломати з європейських туристичних країн, в основному на чолі з Грецією, тижнями доводили, що критерії блоку для визначення того, чи є країна "безпечним" походженням, що базується лише на низькому рівні випадків захворювання на COVID-19, швидко стають неактуальними, враховуючи хід вакцинаційних кампаній у США, Британії та деяких інших країнах.

Протягом декількох тижнів між представниками Євросоюзу та США тривають технічні дискусії щодо того, як практично та технологічно зробити сертифікати вакцин з кожного місця широко застосовуваними, щоб громадяни могли використовувати їх для подорожей без обмежень.

Ці дискусії тривають, заявили чиновники у Брюсселі, і не виключено, що найближчим часом буде використано рішення, яке дозволить людям вільно подорожувати на основі сертифіката про щеплення.

Нагадаємо, що у світі вже зробили майже 1 мільярд COVID-щеплень. Кампанії вакцинації від коронавірусу охопили практично 96% жителів світу, які мешкають у країнах, де це відбувається найбільш активно.