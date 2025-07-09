Євросоюз з осені запускає нову систему в'їзду-виїзду
Незабаром на зовнішніх кордонах Євросоюзу почне діяти система EES, що автоматично фіксуватиме дані всіх громадян третіх країн.
Про це йдеться на сайті Європарламенту.
Система покликана підвищити безпеку, пришвидшити перевірки і зменшити черги.
Вона також буде реєструвати ім’я мандрівника, тип документа, дату та місце перетину кордону, а ще біометричні дані - зображення обличчя й відбитки пальців.
Всі країни Шенгенської зони матимуть доступ до цих даних у режимі реального часу.
Також цього місяця Польща ввела прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою.