Євросоюз з осені запускає нову систему в'їзду-виїзду

Фізичні штампи в паспортах скасують.

Незабаром на зовнішніх кордонах Євросоюзу почне діяти система EES, що автоматично фіксуватиме дані всіх громадян третіх країн.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Система покликана підвищити безпеку, пришвидшити перевірки і зменшити черги.

Вона також буде реєструвати ім’я мандрівника, тип документа, дату та місце перетину кордону, а ще біометричні дані - зображення обличчя й відбитки пальців.

Всі країни Шенгенської зони матимуть доступ до цих даних у режимі реального часу.

Також цього місяця Польща ввела прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою.