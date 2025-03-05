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Євросоюз за підсумками саміту не оголошуватиме пакетів допомоги Україні

05 березня 2025, 20:07
Євросоюз за підсумками саміту не оголошуватиме пакетів допомоги Україні
Однак є заклик лідерів ЄС до швидких дій у питанні підтримки України.

Лідери держав Євросоюзу за підсумками зустрічі екстреного саміту не планують анонсувати ніякого конкретного пакета допомоги для України.

Про це повідомляє агентство STT із посиланням на проєкт рішення.

Сьогодні, 6 березня, на саміті Євросоюзу глави Євросоюзу планують обговорити подальшу підтримку України і посилення європейської обороноздатності після зміни принципів і пріоритетів адміністрації у США.

В проєкті станом на середу не було згадок щодо конкретного пакету допомоги для України із цифрами.

Джерела в ЄС підтверджують, що домовленості щодо суми наразі немає. 

В проєкті висновків міститься заклик лідерів ЄС до швидких дій у питанні підтримки України і висловлювання схвалення готовності багатьох країн-членів різко наростити обсяги допомоги, які надаються Україні, зокрема боєприпасів, засобів ППО та ракет-перехоплювачів. 

Крім того, там згадується, що країни ЄС готові брати участь у безпекових гарантіях для України, беручи до уваги можливості і політичну лінію та безпекові інтереси країн-членів.  

Також в проєкті наголошують, що будь-яка потенційна домовленість про мир має передбачати надійні безпекові гарантії для України. 

Один зі співрозмовників-високопосадовець ЄС не погодився з тезою, що майбутній саміт закінчиться без конкретних ініціатив на підтримку України. 

За його словами, навіть якщо не буде озвучено конкретних цифр, лідери задекларують наміри продовжити підтримку України і збільшити допомогу і навіть детальні дискусії продовжаться на саміті, що відбудеться через два тижні. 

Раніше стало відомо, що на саміті Євросоюзу обговорять розміщення військових в Україні.

 

самітЄвросоюз

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