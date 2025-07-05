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Євросоюз за тиждень запропонує санкції проти Ізраїлю

05 липня 2025, 16:48
Євросоюз за тиждень запропонує санкції проти Ізраїлю
Фото: з вільного доступу
Проте розбіжності в ЄС можуть завадити ухваленню санкцій проти Ізраїлю.

Європейський Союз з наступної неділі представить країнам-членам ЄС варіанти санкцій проти Ізраїлю через порушення прав людини в секторі Гази. 

Про це з посиланням на поінформованих посадовців повідомив новинний сайт Euractiv.

Європейська дипломатична служба 9 липня представить послам документ з варіантами та можливими заходами.

Санкції ймовірно включатимуть повне чі часткове призупинення дії угоди між ЄС та Ізраїлем, санкції проти міністрів уряду Біньяміна Нетаньягу і військовослужбовців, заходи у сфері торгівлі, ембарго на постачання зброї або призупинення наукової співпраці.

Також міністри закордонних справ ЄС планують обговорити документ з варіантами на зустрічі 15 липня в Брюсселі - це останній перед літніми канікулами. Цей день також слугує неофіційним терміном для Ізраїлю, щоб продемонструвати покращення гуманітарної ситуації в Газі.

Однак розбіжності в ЄС можуть завадити ухваленню санкцій проти Ізраїлю.

Раніше ми писали, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Газі.

 

ІзраїльсанкціїЄвросоюз

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