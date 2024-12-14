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ПОЛІТИКА

Євросоюз запровадить санкції за дезінформацію та гібридні атаки кремля

14 грудня 2024, 10:23
Євросоюз запровадить санкції за дезінформацію та гібридні атаки кремля
Під обмеження потраплять медіапідприємці, розвідники й чиновники.

Європейський Союз планує запровадити санкції проти більш ніж десятка людей і трьох компаній у рамках першого пакету заходів, спрямованих на протидію російським дезінформаційним операціям і гібридним атакам.

Про це повідомляє Bloomberg.

Санкції передбачають обмеження щодо співробітників і груп російської розвідки, державних чиновників та медіапідприємців. Видання зазначає, що ці обмеження є частиною нового санкційного пакету, затвердженого раніше цього року. Він спрямований на боротьбу з дезінформацією та іншими дестабілізаційними діями, які спонсорує росія на глобальному рівні.

Крім того, ЄС планує посилити тиск на білорусь. У санкційному пакеті пропонуються обмеження щодо близько 20 людей, звинувачених у порушенні прав людини або отриманні матеріальної вигоди від зв’язків із режимом самопроголошеного президента аляксандра лукашенка.

Очікується, що міністри закордонних справ ЄС схвалять ці обмеження під час зустрічі в Брюсселі наступного понеділка, напередодні виборів у Білорусі, які заплановані у січні.

Нагадаємо, 11 грудня посли Євросоюзу погодили 15-ий пакет санкцій у відповідь на агресію росії проти України.

війнадезінформаціяЄвросоюзсанкціі проти росії

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