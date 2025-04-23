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Євросоюз застеріг Вашингтон від визнання Криму російським

23 квітня 2025, 09:02
Євросоюз застеріг Вашингтон від визнання Криму російським
росія має спочатку виконати домовленості.

Визнання США окупованого Криму як частини території рф було б серйозною помилкою. 

Про це заявила очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, цитує Вarrons

Каллас зазначила, що такий крок зі сторони США лише заохотить агресора і суперечить міжнародному праву. 

За її словами, росія отримає те, чого хоче, це створить небезпечний прецедент.

"Тоді кремль однозначно отримає те, що хоче", - додала очільниця.

Також Каллас вкотре наголосила, що Крим ‒ це Україна" і підкреслила, що для тих, хто знаходиться в окупації, важливо знати, що міжнародна спільнота не визнає легітимність загарбання їхньої території.

Наразі Євросоюз не бере безпосередньої участі в мирних ініціативах під егідою США, тоді як в Білому домі визнають, що на певному етапі ЄС має приєднатися до переговорного процесу, оскільки ввів ключові санкції проти рф.

Разом з тим, Каллас переконана, що Брюссель не повинен послаблювати жодних обмежень, доки росія не надасть чітких доказів дотримання умов потенційної мирної угоди.

"Ми маємо побачити достовірні свідчення з боку росії, що вона виконує домовленості, перш ніж робити будь-які кроки". Я думаю, ми маємо довести цю справу до кінця, ‒ сказала вона і додала.

Вчора ми повідомляли, що США в Лондоні запропонують офіційно визнати Крим частиною рф.

 

СШАКримвійна в Україні

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