Євросоюз застеріг Вашингтон від визнання Криму російським
Визнання США окупованого Криму як частини території рф було б серйозною помилкою.
Про це заявила очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, цитує Вarrons.
Каллас зазначила, що такий крок зі сторони США лише заохотить агресора і суперечить міжнародному праву.
За її словами, росія отримає те, чого хоче, це створить небезпечний прецедент.
"Тоді кремль однозначно отримає те, що хоче", - додала очільниця.
Також Каллас вкотре наголосила, що Крим ‒ це Україна" і підкреслила, що для тих, хто знаходиться в окупації, важливо знати, що міжнародна спільнота не визнає легітимність загарбання їхньої території.
Наразі Євросоюз не бере безпосередньої участі в мирних ініціативах під егідою США, тоді як в Білому домі визнають, що на певному етапі ЄС має приєднатися до переговорного процесу, оскільки ввів ключові санкції проти рф.
Разом з тим, Каллас переконана, що Брюссель не повинен послаблювати жодних обмежень, доки росія не надасть чітких доказів дотримання умов потенційної мирної угоди.
"Ми маємо побачити достовірні свідчення з боку росії, що вона виконує домовленості, перш ніж робити будь-які кроки". Я думаю, ми маємо довести цю справу до кінця, ‒ сказала вона і додала.
Вчора ми повідомляли, що США в Лондоні запропонують офіційно визнати Крим частиною рф.