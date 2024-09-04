Євросоюз застеріг віцепрем'єра Сербії щодо зустрічі з путіним

В уряді Сербії вважають, що нікому не заборонено зустрічатися з представниками рф.

Зустріч має відбутись на початку вересня а полях економічного форуму в росії.

Європейський Союз попередив віцепрем'єр-міністра Сербії Александара Вуліна, що підтримка зв'язків з москвою під час повномасштабного вторгнення в Україну несумісна з цінностями блоку і процесом вступу до союзу.

Про це заявили в ЄС у відповідь на запит Балканської служби Радіо Свобода.

Нещодавно було анонсована зустріч віцепрем'єр-міністра Сербії Александара Вуліна з Володимиром путіним на полях економічного форуму у Владивостоці 3-6 вересня.

"Європейський Союз був абсолютно відвертим з нашими партнерами: відносини з Росією не можуть бути звичайними після неспровокованої й невиправданої агресивної війни росії проти України", - заявили в Брюсселі.

В Євросоюзі додали, що блок хоче розраховувати на всі країни-кандидати як на надійних європейських партнерів, які поділяють спільні принципи, цінності, безпеку і процвітання.

Адміністрація путіна оголосила, що російський президент матиме зустрінеться з Вуліним 4 вересня.

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив, що у такій зустрічі немає нічого епохального або страшного.

"Ми не розривали дипломатичних відносин з російською Федерацією, нікому не заборонено зустрічатися з представниками рф", - сказав він.

Проет він сказав, що Сербія не заохочує війну в Україні та не підтримує порушення територіальної цілісності держави.

"Ми проголосували за всі резолюції, які підтверджують цілісність України, але ми не відмовляємося від дружби з російською федерацією, ми не запроваджували санкції, ми не висилали посла. Навпаки, ми підтримуємо нормальну комунікацію", - додав Вучевич.

За його словами, Сербія не буде вибачатися за політику або виправдовувати її, і в уряді можуть пояснити таку політику.

Раніше Вулін потрапив під американські санкції, зокрема через свої зв'язки з кремлем. Ще в липні минулого року США ввели санкції проти ексміністра оборони Сербії за сприяння зловмисній діяльності росії у регіоні.