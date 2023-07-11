США ввели санкції проти ексміністра оборони Сербії за сприяння зловмисній діяльності росії у регіоні

В офіційному повідомленні сказано, що директор Інформаційного агентства безпеки Сербії, ексміністр оборони та ексміністр внутрішніх справ Александар Вулін причетний до транснаціональної організованої злочинності, незаконних операцій з наркотиками та зловживання службовим становищем.

Мінфін США ввів санкції проти ексміністра оборони Сербії за сприяння зловмисній діяльності росії у регіоні.

Про це сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон, повідомляє "Голос Америки".

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на сербського експосадовця, що, як сказано у заяві відомства, підкреслює рішучість Сполучених Штатів притягнути до відповідальності тих, хто брав участь у корупційних справах для власних інтересів та завдавав шкоди миру і стабільності на Західних Балканах. Крім того, ці корупційні операції, як сказано у заяві Мінфіну США, сприяють російській зловмисній діяльності в Сербії та регіоні.

"Міністерство фінансів без вагань націлиться на суб’єктів, які зловживають своїм становищем для отримання особистої вигоди, підриваючи при цьому ефективне та демократичне управління на Західних Балканах", - заявив Нельсон.

В офіційному повідомленні сказано, що директор Інформаційного агентства безпеки Сербії, ексміністр оборони та ексміністр внутрішніх справ Александар Вулін причетний до транснаціональної організованої злочинності, незаконних операцій з наркотиками та зловживання службовим становищем.

За даними Мінфіну, посадовець використовував свої повноваження для підтримки росії, надаючи їй платформу для посилення свого впливу в регіоні.

У результаті накладених санкцій, все майно (чи пов’язані з ним транзакції) та інтереси Вуліна у США або у володінні чи під контролем осіб США, заблоковано.