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Євросоюз застерігає Трампа від торговельної війни

03 лютого 2025, 10:12
Євросоюз застерігає Трампа від торговельної війни
Фото: з вільного доступу
Нові митні збрози у разі їх введення збільшать витрати бізнесу, а також завдадуть шкоди працівникам і споживачам.

Американський президент заявив, що має планує ввести мита на продукцію з країн Євросоюза. 

В блоці "висловили жаль" через мита США на імпорт з Канади, Мексики і Китаю і заявили, що дадуть "тверду відповідь", якщо Вашингтон вирішить запровадити митні тарифи на європейські товари. 

Про це інформує телеканал Euronews, посилаючись на речника Європейської комісії.

Речник додав, що наразі в Євросоюз не знає, чи введе Білий дім додаткові мита на європейську продукцію.

"Наші торгові та інвестиційні відносини зі США є важливими. Ставки високі. Ми повинні прагнути зміцнити ці відносини", - зазначив речник Єврокомісії.

За його словами, відкриті ринки і повага до правил міжнародної торгівлі необхідні для сильного та сталого економічного зростання. Однак запевнив, що ЄС "твердо відповідатиме будь-якому торговому партнеру, який несправедливо або довільно накладає мита на товари ЄС".

Речник ЄС додав, що нові митні заходи у разі їх запровадження збільшать витрати бізнесу, а також завдадуть шкоди працівникам і споживачам.

В суботу, 1 лютого, Трамп підтвердив, що накладе додаткові мита на ЄС.

 

СШАмитаЄвросоюз

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