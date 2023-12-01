Євросоюз засудив репресії проти ЛГБТ в росії

Європейський Союз рішуче засудив рішення верховного суду рф оголосити міжнародний громадський рух ЛГБТ - екстремістським і заборонити його діяльність на території росії.

Про це високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель написав в заяві.

"Рішення російського суду завадить ЛГБТІК-людям користуватися своїми правами людини та гідністю через побоювання необґрунтованого переслідування", - сказав Боррель.

За його словами, на тлі десятиліть утисків прав ЛГБТ-спільноти, які провадив президент путін, це рішення спрямоване на подальше переслідування ЛГБТ-спільноти в росії і має на меті придушити громадянське суспільство та тих, хто мужньо захищає права людини.

Жозеп Боррель додав, що Євросоюз виступає проти будь-якої дискримінації людей і закликає росію припинити безпідставні репресії, дотримуватися міжнародних зобов'язань і поважати, захищати і реалізовувати права людини без будь-якої дискримінації.

Нагадаємо, що в росії визнали міжнародний рух ЛГБТ екстремістським.