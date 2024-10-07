Євросоюз знайшов спосіб, як обійти вето Угорщини на військову допомогу Києву

Для прийняття рішень достатньо буде більшості голосів, а не усіх.

В Європейському Союзі змінять модель фінансування військової підтримки України через Європейський фонд миру для обходу вето з боку Будапешта.

Про це повідомляє радіо RMF24, посилаючись на власні джерела.

В цю у середу має відбутися політична домовленість між послами ЄС щодо правил надання Україні допомоги в 50 млрд євро, які були отримані від відсотків із заморожених активів рф.

Мова йде про кредит від G7, у межах якого ЄС планує надати до 35 млрд євро.

Проєкт рішення передбачає, що значна частина коштів піде на програми, що фінансуються з бюджету ЄС, і лише 5% – у Європейський фонд миру, з якого Євросоюз компенсує країнам-членам вартість переданої Україні військової допомоги.

Для цього рішення достатньо буде більшості, тож Угорщина не зможе ветувати його.

Постійні перешкоди з боку Будапешта є однією з причин, чому у ЄС планують відійти від використання Європейського фонду миру як основного інструмента військової підтримки України.

Наразі порядка 90% коштів з доходів від заморожених активів російського центрального банку спрямовували на підтримку України саме через Фонд миру: у ЄС погодили таке рішення у червні, обійшовши опір Угорщини, і за місяць перерахували туди перший транш.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель говорив, що, окрім першого траншу, до кінця року таким же чином на підтримку України хочуть спрямувати ще 1 мільярд євро.