Євросоюз знайшов спосіб, як обійти вето Угорщини на військову допомогу Києву
В Європейському Союзі змінять модель фінансування військової підтримки України через Європейський фонд миру для обходу вето з боку Будапешта.
Про це повідомляє радіо RMF24, посилаючись на власні джерела.
В цю у середу має відбутися політична домовленість між послами ЄС щодо правил надання Україні допомоги в 50 млрд євро, які були отримані від відсотків із заморожених активів рф.
Мова йде про кредит від G7, у межах якого ЄС планує надати до 35 млрд євро.
Проєкт рішення передбачає, що значна частина коштів піде на програми, що фінансуються з бюджету ЄС, і лише 5% – у Європейський фонд миру, з якого Євросоюз компенсує країнам-членам вартість переданої Україні військової допомоги.
Для цього рішення достатньо буде більшості, тож Угорщина не зможе ветувати його.
Постійні перешкоди з боку Будапешта є однією з причин, чому у ЄС планують відійти від використання Європейського фонду миру як основного інструмента військової підтримки України.
Наразі порядка 90% коштів з доходів від заморожених активів російського центрального банку спрямовували на підтримку України саме через Фонд миру: у ЄС погодили таке рішення у червні, обійшовши опір Угорщини, і за місяць перерахували туди перший транш.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель говорив, що, окрім першого траншу, до кінця року таким же чином на підтримку України хочуть спрямувати ще 1 мільярд євро.