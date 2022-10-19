Євросоюз знайшов заміну двом третинам російського газу

Європейські країни напередодні опалювального сезону заповнили газові сховища на 92%.

Країни Євросоюзу за вісім місяців знайшли заміну двом третинам російського газу, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у середу, 19 жовтня.

"У той час, коли ми в березні вперше запропонували RePowerEU, існувала величезна залежність від російського газу. Тоді ми очікували, що знадобиться кілька років для його заміни. Але факт у тому, що нам знадобилося лише вісім місяців, щоб замінити дві третини". Іншими словами – ми значно прискорили переорієнтацію на інших постачальників за кордоном”, – сказала голова ЄК.

Фон дер Ляєн знову закликала збільшити інвестиції у відновлювані джерела енергії. "Щоб зберегти конкурентоспроможність, нам необхідно вкладати кошти у розвиток власних джерел енергії, – додала вона.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз підготував нові санкції проти Ірану за постачання зброї рф.