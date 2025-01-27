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Євросоюз може на місяць відкласти оприлюднення плану відмови від палива рф – Bloomberg

27 січня 2025, 17:38
Євросоюз може на місяць відкласти оприлюднення плану відмови від палива рф – Bloomberg
Фото: з відкритих джерел
Ймовірно, блок представить його вже 26 березня.

Європейська комісія може перенести заплановану дату публікації дорожньої карти щодо поступової відмови від останніх видів російського палива, включно зі скрапленим природним газом. 

Про це інформує агенція Bloomberg

Виконавчий орган Євросоюзу може представити план 26 березня, а це на місяць пізніше, ніж планувалося спочатку. 

Видання додає, що це роблять для того, аби обговорити "делікатне планування".

"Очікується, що в дорожній карті будуть викладені кроки, необхідні для повної відмови країн-членів Європейського Союзу від російського палива, що є частиною зусиль, спрямованих на припинення фінансування вторгнення президента Володимира путіна в Україну", - пишуть журналісти. 

В агенції додали, що скраплений природний газ з москви - одна з великих енергетичних залежностей Європи після того, як в кінці минулого року припинилися трубопровідні потоки через Україну. 

В минулому році ЄС імпортував рекордні обсяги переохолодженого палива з росії, а Франція, Іспанія та Бельгія були найбільшими імпортерами. 

"Група з 10 країн ЄС наполягала на посиленні заходів проти росії шляхом введення обмежень на природний газ і зріджений природний газ, однак ці зусилля ускладнюються необхідністю забезпечити одностайність серед усіх 27 членів блоку. Комісія поставила перед собою необов'язкову мету звільнитися від російських постачань до 2027 року", - йдеться в матеріалі. 

Також сьогодні, 27 січня, міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти рф.

 

РосіяпаливоЄвросоюз

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