Євровибори в Італії виграла партія прем'єрки

Італійська консервативна партія "Брати Італії" прем’єрки Джорджії Мелоні перемогла на виборах до Європарламенту.

Про це пише італійське агентство ANSA.

"Брати Італії" отримали 28,9% голосів виборців, що це посилило позиції Мелоні всередині країни і позиціонує прем’єрку як одну з найвпливовіших фігур у Євросоюзі.

Лівоцентристська опозиційна Демократична партія отримала 24,5% голосів, третє місце у популістського "Руху п'яти зірок" - 10,5%, а це на сім процентних пунктів менше, ніж на виборах 2019 року.

Коаліційні партнери Мелоні, "Вперед, Італіє" та ультраправа партія "Ліга" на чолі з євроскептиком Маттео Сальвіні, показали найгірші результати: "Ліга" - 8,5%, а "Вперед, Італіє" – 9,2%.

Агенство пише, що позиція Мелоні після сильних результатів всередині країни буде ключовою у прийнятті рішень щодо альянсів в Європарламенті і в голосуванні за кандидатуру Урсули фон дер Ляєн, яка прагне перебратися на другий термін на пост глави Єврокомісії.

Сильні результати Мелоні різко контрастували з невдачами, яких на євровиборах зазнали президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як стало відомо Макрон розпустив парламент Франції.