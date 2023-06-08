Єврозона впала в рецесію через різке зростання цін на енергоносії – Politico

Два квартали поспіль країни, які користуються єдиною валютою, демонструють економічне скорочення.

Згідно з даними, опублікованими в четвер, економіка єврозони скорочувалася два квартали поспіль. А це означає, що вона увійшла в технічну рецесію, сигналізуючи про втрату імпульсу зростання в зоні єдиної європейської валюти, спричинену енергетичним шоком, війною росії проти України, інфляцією і посиленням монетарної політики.

Про це пише Politico.

Згідно з даними Євростату, за перші три місяці 2023 року ВВП єврозони впав на 0,1% порівняно з попереднім кварталом. ВВП також був переглянутий у бік зниження за останній квартал 2022 року до -0,1% з 0%, як прогнозувалося раніше.

Дані, опубліковані в четвер, стали погіршенням попередніх експрес-оцінок, оприлюднених у квітні, які говорили про зростання на 0,1% в єврозоні в першому кварталі цього року. Вони були скориговані в бік зниження після оприлюднення даних Німеччини, які показали, що економіка країни скорочується другий квартал поспіль, скочуючись до рецесії.

Зайнятість в єврозоні продовжила зростати, збільшившись на 0,6% в першому кварталі цього року порівняно з 0,3% в попередньому кварталі. Нагадаємо, що в січні МВФ прогнозував, що у 2023 році рецесія охопить третину світу. При цьому, в фонді наголошували, що з такими труднощами зіштовхнеться половина ЄС. А економіки США і Китаю сповільняться одночасно. Загалом, в МВФ застерігали, що 2023 рік буде економічно важчим, ніж попередній.