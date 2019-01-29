"Ихтамнеты" написали листи Путіну з українських в’язниць
Видання "Новая газета" опублікувало три листа російських військових, які відбувають покарання в українських тюрмах.
"Я, Єгоров Сергій Геннадійович, <...> уродженець Російської Федерації Свердловської області <...>. Я був узятий в полон 14 квітня 2017 року в нічний час збройними силами України <...> Мене звинувачують в тому, що я є стрільцем ВС ДНР [Збройних сил Донецької Народної республіки] 5 ОМСБ [окремий механізований батальйон] 1 рота 2 взвод 2 відділення, я дійсно являюсь добровольцем, прибув виконати свій патріотичний обов'язок", - йдеться в одному з листів.
Автори всіх трьох листів пишуть, що за час перебування у в’язницях у них погіршилося здоров’я, а кваліфікована медична допомога росіянам не надавалась. Всі ці листи закінчуються приблизно однаково.
"Виходячи із вищевикладеного, прошу Вас, Володимире Володимировичу, допомогти, посприяти у вирішенні питання щодо мого переведення в РФ або організувати і здійснити можливий обмін заручників і військовополонених громадян РФ на політичних в'язнів, полонених громадян України, які перебувають у в'язницях РФ. Прийміть, будь ласка, всі необхідні заходи щодо повернення нас, громадян РФ, які перебувають у в'язницях України, до себе на Батьківщину", - зазначає видання.
Відповідні прохання Путіну відправили 22 росіян, ув’язнених в українських тюрмах.
Як зауважує "Новая", ці листи були написані ще у серпні 2018 року і відразу ж передані російській стороні дипломатичними каналами.
Водночас у Росії не відповіли на жоден із листів.
"Ніхто так і не зацікавився долею співвітчизників, до них не поїхали консули, їм не стали слати передачі і писати листи, ніхто не зв'язався з їхніми родичами, Росія продовжувала грати в "ихтамнетов" на всіх рівнях", - підсумовує видання.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін погодився допустити спеціалістів з Німеччини та Франції в Керченську протоку, аби побачити, як через неї проходять судна.
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