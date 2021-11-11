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YouTube більше не показуватиме кількість дизлайків під роликами

Компанія заявляє, що ця зміна має на меті вберегти авторів з невеликою аудиторією від атак і знущань
Відеохостинг YouTube оголосив, що припиняє показувати кількість дизлайків під роликами користувачів на платформі.
YouTube більше не показуватиме кількість дизлайків під роликами Ютублого
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Verge.  
 
Компанія заявляє, що ця зміна має на меті вберегти авторів з невеликою аудиторією від атак і знущань, а також сприяти "поважній взаємодії між глядачами та творцями контенту".
 
При цьому кнопка "Мені не подобається" залишиться, проте кількість дизлайків бачитимуть лише автори відео.
 
 
 
Компанія у березні оголосила, що експериментує із приховуванням публічних проявів неприязні. Деякі автори вже давно мають можливість приховувати показники успішності відео.
 
Той факт, що тепер кількість дизлайків не відображатиметься у всіх користувачів, матиме велике значення, вважають у компанії. Адже глядачі звикли бачити співвідношення позитивних та негативних оцінок під відео, і багато хто керується ними, вирішуючи, чи варто дивитися ролик.
 
Інші соцмережі також надають своїм користувачам можливість приховувати кількість лайки, наприклад Instagram та Facebook, аби користувачі могли уникнути потенційного соціального тиску.
 
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11 11 2021 14:36
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