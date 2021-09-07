НОВИНИДослідження ефективності роботи алгоритмів YouTube виявило, що вони рекомендують небажаний контент.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дослідження з’ясувало, чому YouTube пропонує небажаний контент
Наше дослідження підтверджує, що YouTube не лише розміщує, а й активно рекомендує відео, які порушують власну політику. Зараз ми також знаємо, що люди в неангломовних країнах, найімовірніше, зазнали найбільшої шкоди від алгоритму рекомендацій YouTube, який не контролюється
Ютублого
Про це йдеться на сайті Mozilla Foundation, передає Укрінформ.
Mozilla провела дослідження за допомогою RegretsReporter - розширення браузера з відкритим кодом. Люди добровільно передавали свої дані і надали дослідникам доступ до пулу збережених рекомендаційних даних YouTube.
Як з'ясувалося, люди з неангломовних країн частіше стикаються з образливим контентом у YouTube, а у рекомендаціях з’являються відео з мовою ненависті, жорстокістю та шахрайством.
Волонтери скаржилися модераторам платформи на відеоролики і через поширення паніки щодо коронавірусу, і через політичну дезінформацію, і через невідповідні "дитячі" мультфільми.
Понад 71 відсоток усіх відеозаписів, на які поскаржилися добровольці, були активно рекомендовані власним алгоритмом YouTube. Наразі майже 200 таких відеороликів були вилучені з платформи, серед них і декілька таких, які YouTube вважав порушниками власної політики. Ці відео мали загальну кількість переглядів 160 мільйонів, йдеться у звіті Mozilla.
"Наше дослідження підтверджує, що YouTube не лише розміщує, а й активно рекомендує відео, які порушують власну політику. Зараз ми також знаємо, що люди в неангломовних країнах, найімовірніше, зазнали найбільшої шкоди від алгоритму рекомендацій YouTube, який не контролюється", - зазначив старший менеджер з питань захисту інтересів Mozilla Бренді Геркінк.
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09 07 2021 11:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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