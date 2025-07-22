Google видалив майже 11 000 пропагандистських каналів YouTube, пов'язаних із Китаєм та росією

Контент був доступний кількома мовами, підтримував рф та критикував Україну, НАТО та Захід.

У другому кварталі 2025 року Google видалив майже 11 000 каналів YouTube та інших облікових записів, пов’язаних з державними пропагандистськими кампаніями з Китаю, росії та інших країн.

Видалені канали YouTube, облікові записи Ads та блог Blogger, пов’язані з російським телеканалом RT.Активне видалення облікових записів є частиною роботи Групи аналізу загроз Google з протидії глобальним дезінформаційним кампаніям.

Видалили понад 7700 каналів YouTube, пов’язаних з Китаєм. Там переважно поширювали контент китайською та англійською мовами, який пропагував Китайську Народну Республіку, підтримував президента Сі Цзіньпіна та коментував зовнішню політику США.

Понад 2000 видалених каналів були пов’язані з росією. Контент був доступний кількома мовами, підтримував рф та критикував Україну, НАТО та Захід.

У травні Google видалив 20 каналів YouTube, 4 облікові записи Ads та 1 блог Blogger, пов’язані з російським державним мовником RT, який звинувачують у оплаті відомих консервативних лідерів думок за контент у соціальних мережах напередодні виборів 2024 року. YouTube почав блокувати канали RT у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення росії в Україну.

У звіті Google за другий квартал також йдеться про кампанії з усунення впливу, пов’язані з Азербайджаном, Іраном, Туреччиною, Ізраїлем, Румунією та Ганою, які, як виявилося, були спрямовані на політичних суперників. Деякі кампанії були зосереджені на зростаючих геополітичних конфліктах, включаючи наративи з обох сторін ізраїльсько-палестинської війни.

У першому кварталі Google видалив понад 23 000 облікових записів.