YouTube блокує відео з конспірологічними теоріями про вакцину від коронавірусу

Сервіс YouTube впроваджує жорсткі обмеження щодо відео, які містять заяви про щеплення від коронавірусу і суперечать офіційним даним органів охорони здоров’я.

Про це повідомляє Variety, передає Укрінформ.

Представник відеохостингу заявив, що видалятимуться будь-які відео, у яких стверджуватиметься, що вакцини від COVID-19 вбиватимуть людей, спричинятимуть безпліддя або «матимуть чіпи, які імплантуються людям, що отримуватимуть лікування» - остання з теорій змов поширилася в Інтернеті цьогоріч.

«Вакцинація від COVID-19 може стати неминучим заходом, тому ми гарантуємо, що у нас правильна політика, яка дозволяє видаляти дезінформацію, пов’язану з вакциною від коронавірусу», - йдеться у заяві представника YouTube.

Платформа, що належить Google, покладатиметься на інформацію щодо вакцин від експертів ВООЗ, Центрів контролю та профілактики захворювань та місцевих органів охорони здоров’я у всьому світі.

Як зазначає Variety, хостинг уже запроваджував обмеження щодо відео, які містять непідтверджені з медичної точки зору способи лікування коронавірусу та іншу дезінформацію про цю хворобу. За даними YouTube, з лютого цього року видалено понад 200 000 відеороликів, які поширюють небезпечну або оманливу інформацію про COVID-19. Теми заблокованих роликів стосуються оскарження існування коронавірусу, заперечують необхідність відвідування лікаря при зараженні, ефективність рекомендацій соціального дистанціювання та самоізоляції, що може переконати людей не дослухатися до вказівок органів охорони здоров’я.

Попри блокування відео з дезінформацією про COVID-19, YouTube дозволятиме відео, які забезпечують ширше обговорення питань та проблем щодо безпеки вакцин.

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