CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПопулярний відеосервіс YouTube почав приховувати лічильник дизлайків у деяких авторів відео в ході проведення експерименту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
YouTube почав приховувати лічильник дизлайків
Ютублого
Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія у Твітер.
«У відповідь на відгуки авторів щодо їхнього благополуччя та цілеспрямованих кампаній з дизлайків, ми тестуємо кілька нових дизайнів, які не відображають загальну кількість дизлайків для всіх», - заявили в YouTube.
У компанії додали, що автори відео, які беруть участь в цьому експерименті, помітять зміну дизайну вже впродовж найближчих тижнів.
Наголошується, що творці відео, все одно зможуть побачити точну кількість дизлайків в YouTube Studio.
Навіть більше, глядачі також зможуть поставити вподобайку або дизлайк під відео.
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