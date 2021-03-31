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YouTube почав приховувати лічильник дизлайків

Популярний відеосервіс YouTube почав приховувати лічильник дизлайків у деяких авторів відео в ході проведення експерименту.
YouTube почав приховувати лічильник дизлайків Ютублого

Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія у Твітер.

«У відповідь на відгуки авторів щодо їхнього благополуччя та цілеспрямованих кампаній з дизлайків, ми тестуємо кілька нових дизайнів, які не відображають загальну кількість дизлайків для всіх», - заявили в YouTube.

У компанії додали, що автори відео, які беруть участь в цьому експерименті, помітять зміну дизайну вже впродовж найближчих тижнів.

Наголошується, що творці відео, все одно зможуть побачити точну кількість дизлайків в YouTube Studio.

Навіть більше, глядачі також зможуть поставити вподобайку або дизлайк під відео.

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31 03 2021 13:30
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