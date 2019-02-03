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YouTube відключить коментарі до відео з неповнолітніми

"Ми розуміємо, що коментарі є основною частиною роботи YouTube і того, як ви спілкуєтеся і розширюєте свою аудиторію. Водночас важливі кроки, якими ми сьогодні ділимося з вами, мають вирішальне значення для забезпечення безпеки молоді"
Адміністратори YouTube сповістили творців контенту про посилення правил коментування відео-повідомлень в інтересах захисту неповнолітніх.
YouTube відключить коментарі до відео з неповнолітніми Фото: StockSnap/Pixabay

Зокрема, буде відключено функцію коментування відео за участю неповнолітніх. За минулий тиждень сервіс відключив коментарі до «десятків мільйонів» відеороликів, які можуть стати мішенню зловмисників, - повідомляє "Укрінорм".

"Ми розуміємо, що коментарі є основною частиною роботи YouTube і того, як ви спілкуєтеся і розширюєте свою аудиторію. Водночас важливі кроки, якими ми сьогодні ділимося з вами, мають вирішальне значення для забезпечення безпеки молоді", - пояснили модератори.

Так само буде запущено новий класифікатор коментарів, який матиме ширше охоплення і виявляти і видаляти вдвічі більше окремих коментарів.

"Жодна форма контенту, яка наражає на небезпеку неповнолітніх, є неприйнятною на YouTube, тому ми закрили певні канали, які намагаються будь-яким чином поставити під загрозу дітей", - йдеться також в роз'ясненні.

Раніше відеохостинг опублікував нові правила користування сервісом, прагнучи обмежити контент, який може становити небезпеку для людей. Зокрема, відеоблогери можуть бути заблоковані за створення і просування челлендж і пранків, "заохочують насильство або небезпечні дії, які можуть призвести до серйозної фізичної шкоди, страждань або смерті", а також розіграші, "які змушують жертв вважати, що вони перебувають у серйозній небезпеці або змушують дітей відчувати серйозні емоційні переживання".

Автору небезпечного ролика загрожує бан його акаунта на 90 діб. Якщо порушення буде неодноразовим, то YouTube може заблокувати його канал назавжди.

Додамо, що сервіс для перегляду дитячого контенту YoutubeKids став доступним в Україні.

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02 03 2019 22:31
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