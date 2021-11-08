НОВИНИПопулярний відеохостинг YouTube заблокував на сім днів акаунт американського сенатора-республіканця Ренда Пола через відео, в якому йшлося про те, що носіння масок нібито неефективне у боротьбі проти коронавірусу (COVID-19).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
YouTube заблокував сенатора США за відео про неефективність масок проти COVID-19
Ми послідовно застосовуємо нашу політику по всій платформі, незалежно від політичних поглядів. Ми робимо винятки для відеороликів, які мають додатковий контекст, наприклад, протилежні погляди місцевих органів охорони здоров’я
Фото: Sarah Silbiger/Getty Images
Про це повідомляє CNN.
За словами речника YouTube, політик отримав свій перший страйк, що означає, що на його каналі впродовж наступних семи днів не будуть публікуватися нові відео.
"Ми послідовно застосовуємо нашу політику по всій платформі, незалежно від політичних поглядів. Ми робимо винятки для відеороликів, які мають додатковий контекст, наприклад, протилежні погляди місцевих органів охорони здоров’я", - сказав речник.
Сам Пол уже розкритикував рішення відеохостингу.
Зазначається, що в одному з його відео, зокрема, було сказано, що "більшість масок, які ви купуєте, не працюють. Вони не запобігають зараженню (коронавірусу – ред.)".
Як повідомлялося, соцмережа Twitter заблокувала на сім днів депутатку Палати представників США від республіканців Марджорі Тейлор Грін за дезінформацію щодо вакцин від коронавірусу.
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11 08 2021 14:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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