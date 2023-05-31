ЮНЕСКО виділяє Україні $1,5 млн на цифровізацію культурної спадщини

На першому етапі, до липня 2023 року, Україна отримає 40% необхідного технічного обладнання і програмного забезпечення для розбудови серверної інфраструктури.

Надзвичайний фонд спадщини ЮНЕСКО схвалив проєкт допомоги Міністерству культури та інформаційної політики України на $1,5 млн для розвитку інструментів цифровізації у сфері культурної спадщини.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Дуже плідна робоча зустріч із керівницею бюро ЮНЕСКО в Україні К'ярою Децці Бардескі. Обговорили конкретні кроки та виділення через спеціальний Надзвичайний фонд спадщини ЮНЕСКО $1,5 млн для якнайшвидшого впровадження технічних рішень, які дадуть нам змогу створити та розвивати сучасні інструменти для оцифрування, моніторингу та збереження української культури", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на першому етапі, до липня 2023 року, Україна отримає 40% необхідного технічного обладнання і програмного забезпечення для розбудови серверної інфраструктури.

Крім того, в Україну приїдуть міжнародні консультанти, які супроводжуватимуть усі процеси, допомагатимуть у розбудові стратегії інтеграції цифрової частини культури в європейський простір.