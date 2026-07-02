ЮНІСЕФ: 20 млн дітей у 10 країнах вже використовують ШІ

2 млн дітей звертаються до ШІ за порадами щодо особистих проблем.

Щонайменше 20 мільйонів дітей у десяти країнах вже використовують інструменти штучного інтелекту, опановуючи нову технологію більш ніж утричі швидше за дорослих.

Про це йдеться в новому аналізі ЮНІСЕФ, передає EuroNews.

За даними організації, близько 13 млн дітей використовують ШІ для виконання домашніх завдань та підтримки освітнього процесу. Водночас понад 2 млн дітей, або приблизно кожен десятий учасник дослідження, звертаються до штучного інтелекту за порадами щодо особистих проблем і переживань.

"Діти більше піддаються впливу систем штучного інтелекту, зокрема того, як вони розробляються, яких бізнес-моделей дотримуються та як використовуються їхні власні дані, проте мають набагато менше можливостей уникнути цього впливу або оскаржити його", – заявили в організації.

ЮНІСЕФ застерігає, що "у більшості випадків при регулюванні сфери ШІ інтересам дітей не надається пріоритет", а довгострокові наслідки використання ШІ залишаються недостатньо вивченими. "Фактично, ціле покоління дорослішає в умовах глобального експерименту", – додали в організації.

Дослідження показало, що самі діти усвідомлюють потенційні ризики: близько третини опитаних висловили занепокоєння щодо використання ШІ для шахрайства та поширення дезінформації, а чверть побоюються створення сексуалізованих діпфейків із використанням їхніх фотографій або відео.

Серед рекомендацій ЮНІСЕФ – збільшення інвестицій у дослідження впливу ШІ на розвиток і добробут дітей. В організації наголошують, що рішення, які ухвалюються сьогодні, визначатимуть рівень безпеки та конфіденційності дітей упродовж наступних десятиліть.