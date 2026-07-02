Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЮНІСЕФ: 20 млн дітей у 10 країнах вже використовують ШІ

02 липня 2026, 12:19
ЮНІСЕФ: 20 млн дітей у 10 країнах вже використовують ШІ
Фото: з відкритих джерел
2 млн дітей звертаються до ШІ за порадами щодо особистих проблем.

Щонайменше 20 мільйонів дітей у десяти країнах вже використовують інструменти штучного інтелекту, опановуючи нову технологію більш ніж утричі швидше за дорослих.

Про це йдеться в новому аналізі ЮНІСЕФ, передає EuroNews.

За даними організації, близько 13 млн дітей використовують ШІ для виконання домашніх завдань та підтримки освітнього процесу. Водночас понад 2 млн дітей, або приблизно кожен десятий учасник дослідження, звертаються до штучного інтелекту за порадами щодо особистих проблем і переживань.

"Діти більше піддаються впливу систем штучного інтелекту, зокрема того, як вони розробляються, яких бізнес-моделей дотримуються та як використовуються їхні власні дані, проте мають набагато менше можливостей уникнути цього впливу або оскаржити його", – заявили в організації.

ЮНІСЕФ застерігає, що "у більшості випадків при регулюванні сфери ШІ інтересам дітей не надається пріоритет", а довгострокові наслідки використання ШІ залишаються недостатньо вивченими. "Фактично, ціле покоління дорослішає в умовах глобального експерименту", – додали в організації.

Дослідження показало, що самі діти усвідомлюють потенційні ризики: близько третини опитаних висловили занепокоєння щодо використання ШІ для шахрайства та поширення дезінформації, а чверть побоюються створення сексуалізованих діпфейків із використанням їхніх фотографій або відео.

Серед рекомендацій ЮНІСЕФ – збільшення інвестицій у дослідження впливу ШІ на розвиток і добробут дітей. В організації наголошують, що рішення, які ухвалюються сьогодні, визначатимуть рівень безпеки та конфіденційності дітей упродовж наступних десятиліть.

дітиЮНІСЕФштучний інтелект

Останні матеріали

Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Політика
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Переклад iPress – 02 липня 2026, 13:01
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2026, 11:43
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 01 липня 2026, 23:00
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Політика
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 липня 2026, 13:19
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Cуспільство
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 липня 2026, 11:53
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Політика
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Переклад iPress – 01 липня 2026, 08:39
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 червня 2026, 14:36
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 червня 2026, 11:46
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється