ЮНІСЕФ передав Україні 150 кисневих концентраторів для пацієнтів із COVID-19
Найближчим часом концентратори отримають 35 медзакладів у столиці, а також у Харківській, Запорізькій, Одеській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Чернігівській областях. У цих медзакладах перебувають 22% усіх госпіталізованих у країні. Повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу ЮНІСЕФ.
Регіони й медзаклади відібрано за результатами комплексного аналізу з урахуванням кількості хворих і госпіталізованих із COVID-19, а також рівня смертності в цих регіонах.
За словами голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотти Сільвандер, це вже друга партія кисневих концентраторів, закуплених ЮНІСЕФ.
"На жаль, зі стрімким зростанням кількості випадків потреба в кисні також залишається високою. Майже кожен п'ятий госпіталізований потребує кисневої терапії", - сказала вона.
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