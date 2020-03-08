ЮНІСЕФ закликав уряд зберегти "пакунок малюка" замість грошової виплати
Про це йдеться на сайті ЮНІСЕФ в Україні, повідомляє "Громадське".
Річ у тім, що уряд ухвалив рішення з 1 вересня монетизувати одноразову натуральну допомогу, яку досі батьки новонароджених отримували як "пакунок малюка". Замість пакунків батькам виплачуватиму цільову грошову компенсаційну виплату - 5 тисяч гривень.
Водночас, за даними ЮНІСЕФ, більшість батьків підтримує саме натуральну допомогу, у вигляді пакунків. Там наголошують, що ця програма універсальна для всіх родин, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу.
В ЮНІСЕФ зазначили, що протягом двох років систематично збирали відгуки батьків на програму. Кажуть: за два роки кількість предметів у пакунку зросла у 2,5 раза. І якщо у 2018 році лише 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, то тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді.
Аналітики ЮНІСЕФ вказують і на економічну ефективність пакунків малюка для сімейного бюджету. Фінансова вартість товарів із пакунка малюка обійдуться батькам дорожче на 50-200%.
Так, згідно з нещодавнім опитуванням ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми на родинний бюджет відчули 79% людей. Майже половині (49%) отримувачам "пакунку малюка" вдалося суттєво заощадити на купівлі товарів для немовляти на перших місяцях життя.
Батьки, які отримували пакунок, високо оцінювали користь програми та якість наповнення. В середньому предмети із пакунка малюка оцінюють у 4,8 бала з 5 можливих. Більш ніж половина отримувачів вважали вміст "пакунку маляти" достатнім і вичерпним.
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