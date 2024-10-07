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ЮНІСЕФ відкриває глобальний офіс в Туреччині

07 жовтня 2024, 10:18
ЮНІСЕФ відкриває глобальний офіс в Туреччині
Фото: з вільних джерел
Стамбул стане центор ООН.

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ відкриє глобальний офіс у Стамбулі, куди перемістить важливі підрозділи зі штаб-квартири в Женеві.

Про це повідомляє турецьке видання Hürrivet Daily News.

"Ця резолюція була підтримана нашою країною відповідно до нашого бачення того, щоб Стамбул став центром ООН", - написано в указі президента Туреччини Ердогана.

Угода про створення офісу ЮНІСЕФ у Стамбулі була підписана в Нью-Йорку ще в 2023 році.

В ООН вирішили перенести частину штаб-квартири із Женеви до Стамбула і відкрити Управління з координації гуманітарних справ (ОСНА) в турецькому мегаполісі для підтримки "польових" операцій по всьому світу.

Нагадаємо, що 2 жовтня, ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо українських військовополонених.

 

ТуреччинаООНЮНІСЕФСтамбул

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