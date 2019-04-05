Ювілейна 25-та акція "жовтих жилетів" у Франції стала найнечисленнішою від початку протестів

У маніфестаціях по всій країні взяли участь 18900 осіб, з них усього 1460 - у Парижі.

На відвідуваності позначилися недавнє 1 Травня й погана погода.

4 травня у Франції пройшла "ювілейна" 25-та протестна акція "жовтих жилетів". За даними МВС Франції, число учасників стало найнижчим від моменту початку протестів, повідомляє "LB".

У маніфестаціях по всій країні взяли участь 18900 осіб, з них усього 1460 - у Парижі.

Неофіційна лічильна служба "жовтих жилетів" Le Nombre Jaune назвала більш високі цифри: понад 40 тисяч чоловік. Втім, це все одно менше, ніж тиждень тому, коли те саме джерело повідомляло про 60 тисяч учасників.

На сьогоднішню відвідуваність могло вплинути те, що три дні тому у Франції пройшли першотравневі демонстрації, у яких брали участь серед інших і "жовті жилети". Крім того, у суботу на більшій частині території Франції зберігалася дощова холодна погода.

Нагадаємо, що пошкоджену "жовтими жилетами" Тріумфальну арку повністю відновлять до восьмого травня