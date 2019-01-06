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З 2020 року в Україні не прийматимуть дітей у дитбудинки, - Супрун

"Буде створено всі умови, щоби ці діти могли повноцінно зростати зі своїми рідними батьками. У виключному випадку вони будуть жити в патронатній чи прийомній сім’ї"
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що з 2020 року в українські дитбудинки не будуть приймати дітей.
З 2020 року в Україні не прийматимуть дітей у дитбудинки, - Супрун Фото: styler.rbc.ua

До 2020 року всі дитячі будинки працюватимуть у звичному режимі, але паралельно буде вестися необхідна підготовка для влаштування всіх дітей у рідні, патронатні чи прийомні сім'ї, написала Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"З 2020 року дітей не будуть приймати в будинки дитини. Буде створено всі умови, щоби ці діти могли повноцінно зростати зі своїми рідними батьками. У виключному випадку вони будуть жити в патронатній чи прийомній сім’ї", - розповіла вона.

Зазначається, що до 2023 року на місці дитбудинків будуть створені паліативно-реабілітаційні центри з кількістю місць розрахованими відповідно до потреб громади.

"У новостворених центрах можна буде отримати послуги з реабілітації або паліативу. Центр також може надавати послуги з респісу - тимчасового перепочинку батьків дитини з інвалідністю", - зазначила Супрун.

Нагадаємо, що українку, затриману у Грузії за спробу "продати" десятьох дітей - судитимуть.

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01 06 2019 21:56
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