Аеропорт у Жулянах відновив роботу після повідомлення про мінування, - ОНОВЛЕНО

У Києві повідомили про нібито загрозу вибуху в аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського ("Жуляни").

Працівники аеропорту отримали анонімний лист про замінування. З терміналу аеропорту евакуювали близько тисячі пасажирів.

На місце подій направили правоохоронців, вибухотехніків і рятувальників.

"На місце направлено підрозділи вибухотехніків, кінологів та наряди поліції, які проводять огляд аеропорту та прилеглої території. Закликаємо громадян з розумінням поставитися до роботи поліції, дії якої спрямовані на убезпечення людей від можливих загроз", - повідомив 23 квітня речник Національної поліції Ярослав Тракало.

Тракало додав, що через анонімне повідомлення поліція перевірила три термінали аеропорту "Бориспіль".

"Там не виявили небезпечних предметів", - зазначив він.

Оновлення: Аеропорт повернувся до нормального режиму роботи близько 13-ї години. Перевірка території зайняла близько години і не виявила ніяких вибухонебезпечних предметів.

20 квітня у Києві з центрального залізничного вокзалу поліція евакуювала пасажирів та співробітників через анонімне повідомлення про замінування.