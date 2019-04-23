Аеропорт у Жулянах відновив роботу після повідомлення про мінування, - ОНОВЛЕНО
Працівники аеропорту отримали анонімний лист про замінування. З терміналу аеропорту евакуювали близько тисячі пасажирів.
На місце подій направили правоохоронців, вибухотехніків і рятувальників.
"На місце направлено підрозділи вибухотехніків, кінологів та наряди поліції, які проводять огляд аеропорту та прилеглої території. Закликаємо громадян з розумінням поставитися до роботи поліції, дії якої спрямовані на убезпечення людей від можливих загроз", - повідомив 23 квітня речник Національної поліції Ярослав Тракало.
Тракало додав, що через анонімне повідомлення поліція перевірила три термінали аеропорту "Бориспіль".
"Там не виявили небезпечних предметів", - зазначив він.
Оновлення: Аеропорт повернувся до нормального режиму роботи близько 13-ї години. Перевірка території зайняла близько години і не виявила ніяких вибухонебезпечних предметів.
20 квітня у Києві з центрального залізничного вокзалу поліція евакуювала пасажирів та співробітників через анонімне повідомлення про замінування.
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