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З Бахмута евакуювали покинутого ведмедя

Ольга
Матарикіна
Ведмідь був дуже виснажений
З Бахмута евакуювали покинутого ведмедя Фото: UAnimals

Зооволонтери евакуювали з Бахумута ведмедя, який ледве не загинув під обстрілами.

З проханням врятувати тварину звернулися українські військові, розповідають у організації UAnimals.

"Днями трапилася жалива історія. До нас звернулися військові з Бахмута з проханням врятувати ведмедя. Його знайшли в зруйнованому приватному господарстві. Тварину покинули власники. Ведмідь сидів у тісній клітці, без їжі, води і без змоги вільно пересуватися чи самостійно втекти. Він від відчаю й стресу просто хитався зі сторони в сторону", - йдеться у повідомленні.

Судячи з усього, територія будинку вже обстрілювалася раніше. До того ж Бахмут постійно атакують російські військові. Тому кожне попадання снаряду могло стати останнім для нещасного замкненого ведмедя.

"Як тільки ми отримали повідомлення, наша команда одразу виїхала на порятунок тварини. По приїзду -  жахнулися. Ведмідь був настільки виснажений, що навіть не зміг втекти через зруйнований дах вольєру. До того ж у нього був дуже сильний стрес від пережитого", - розповіли зооволонтери.

Під час евакуації продовжувався обстріл та іноді снаряди палали дуже близько. На щастя, все обійшлося і ведмедя забрали. "Дякуємо 15 окремій гірській штурмовій бригаді за те, що повідомили нам про нещасну тварину і допомогли його врятувати", - додали зооволонтери..

Наразі ведмедя везуть до притулку, де йому нададуть комфортні умови перебування та почнуть реабілітацію від  пережитого.

 

Нагадаємо, Бахмут на Донеччині перебувє під постійним вогнем російських окупантів.

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07 09 2022 19:24
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