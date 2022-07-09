З Бахмута евакуювали покинутого ведмедя
Зооволонтери евакуювали з Бахумута ведмедя, який ледве не загинув під обстрілами.
З проханням врятувати тварину звернулися українські військові, розповідають у організації UAnimals.
"Днями трапилася жалива історія. До нас звернулися військові з Бахмута з проханням врятувати ведмедя. Його знайшли в зруйнованому приватному господарстві. Тварину покинули власники. Ведмідь сидів у тісній клітці, без їжі, води і без змоги вільно пересуватися чи самостійно втекти. Він від відчаю й стресу просто хитався зі сторони в сторону", - йдеться у повідомленні.
Судячи з усього, територія будинку вже обстрілювалася раніше. До того ж Бахмут постійно атакують російські військові. Тому кожне попадання снаряду могло стати останнім для нещасного замкненого ведмедя.
"Як тільки ми отримали повідомлення, наша команда одразу виїхала на порятунок тварини. По приїзду - жахнулися. Ведмідь був настільки виснажений, що навіть не зміг втекти через зруйнований дах вольєру. До того ж у нього був дуже сильний стрес від пережитого", - розповіли зооволонтери.
Під час евакуації продовжувався обстріл та іноді снаряди палали дуже близько. На щастя, все обійшлося і ведмедя забрали. "Дякуємо 15 окремій гірській штурмовій бригаді за те, що повідомили нам про нещасну тварину і допомогли його врятувати", - додали зооволонтери..
Наразі ведмедя везуть до притулку, де йому нададуть комфортні умови перебування та почнуть реабілітацію від пережитого.
Нагадаємо, Бахмут на Донеччині перебувє під постійним вогнем російських окупантів.
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