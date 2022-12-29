90% жителів евакуювалися з Бахмута – мер
29 грудня 2022, 18:14
Фото: Укрінформ
На Донеччині, у Бахмутській громаді, під обстрілами залишаються жити 8,7 тисяч людей, евакуювалися понад 70 тисяч, або майже 90%.
Про це у фейсбуці повідомив Бахмутський міський голова Олексій Рева.
"Попри складну безпекову ситуацію, евакуація жителів з Бахмуту продовжується. Майже 90% мешканців Бахмутської громади, а це понад 70 тисяч осіб, вже переїхали до більш безпечних регіонів або тимчасово залишили територію України. Залишаються у громаді та живуть під постійними обстрілами 8700 бахмутян", – написав мер.
Він вкотре закликав людей евакуюватися та нагадав, що відповідно до рішення урядового Координаційного штабу з 2 січня обов’язкову евакуацію буде перенаправлено з Тернопільської до Черкаської області. Там людям нададуть безкоштовне житло у комунальних закладах та гуманітарну допомогу.
"Дуже складно жити далеко від дому, але ж у Бахмуті сьогодні немає безпечного місця", – наголосив Рева та нагадав телефон "гарячої лінії" для евакуації.
Як повідомлялося, російські військові постійно обстрілюють місто Бахмут на Донеччині, його інфраструктуру, яка вже більш ніж на 60% частково або повністю знищена.
Нагадаємо, що ЗСУ щоденно відбивають до 20 атак рф навколо Бахмута.