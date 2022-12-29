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CУСПІЛЬСТВО

90% жителів евакуювалися з Бахмута – мер

29 грудня 2022, 18:14
90% жителів евакуювалися з Бахмута – мер
Фото: Укрінформ
На Донеччині, у Бахмутській громаді, під обстрілами залишаються жити 8,7 тисяч людей, евакуювалися понад 70 тисяч, або майже 90%.
Про це у фейсбуці повідомив Бахмутський міський голова Олексій Рева.
 
"Попри складну безпекову ситуацію, евакуація жителів з Бахмуту продовжується. Майже 90% мешканців Бахмутської громади, а це понад 70 тисяч осіб, вже переїхали до більш безпечних регіонів або тимчасово залишили територію України. Залишаються у громаді та живуть під постійними обстрілами 8700 бахмутян", – написав мер.
 
Він вкотре закликав людей евакуюватися та нагадав, що відповідно до рішення урядового Координаційного штабу з 2 січня обов’язкову евакуацію буде перенаправлено з Тернопільської до Черкаської області. Там людям нададуть безкоштовне житло у комунальних закладах та гуманітарну допомогу.
 
"Дуже складно жити далеко від дому, але ж у Бахмуті сьогодні немає безпечного місця", – наголосив Рева та нагадав телефон "гарячої лінії" для евакуації.
 
Як повідомлялося, російські військові постійно обстрілюють місто Бахмут на Донеччині, його інфраструктуру, яка вже більш ніж на 60% частково або повністю знищена.
 
евакуаціяБахмутДонеччина

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