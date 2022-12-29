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ЗСУ щоденно відбивають до 20 атак рф навколо Бахмута – Громов

29 грудня 2022, 12:30
ЗСУ щоденно відбивають до 20 атак рф навколо Бахмута – Громов
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові кожен день відбивають до 20 атак російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

Він зазначив, що на Сході обстановка залишається складною. Противник веде наступальні дії на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. росіяни також здійснювали артилерійські обстріли позиції наших військ вздовж всієї лінії зіткнення.

"При цьому основні зусилля противник зосереджував на Бахмутському напрямку. Навколо Бахмуту захисники України щоденно стримують до 20 атак противника, який під прикриттям вогню артилерії завзято наступає на позиції наших військ",  сказав він.

Громов зауважив, що для зосередження артилерійського вогню навколо Бахмута противник свідомо зменшив останніми тижнями кількість обстрілів позицій ЗСУ на Херсонському та Запорізькому напрямках. При цьому боєприпаси було доставлено на Бахмутський та Лиманський напрямки.

За його словами, понад 40% артилерійських обстрілів противника вздовж лінії зіткнення від Куп'янська до Мар'їнки припадає саме на Бахмутський напрямок.

"Противник намагається за будь-яку ціну, незважаючи на чисельні втрати в особовому складі захопити Бахмут",  додав він.

Тим часом українські військові продовжують наступальні дії в районі Кремінної. Протягом двох тижнів захисники просунулися до 2,5 км у напрямку міста.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут.

ЗСУвійна з РосієюБахмутГромов

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