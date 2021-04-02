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З Білорусі намагалися ввезти до України дюжину приладів спостереження

Везли під фальшивою підлогою автобагажника
Товари військового призначення, які незаконно везли до України з Білорусі, виявили у четвер уночі у пункті пропуску "Нові Яриловичі" у Чернігівській області.
З Білорусі намагалися ввезти до України дюжину приладів спостереження Фото: "Радіо Свобода"

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, передає "Інтерфакс-Україна".

"12 приладів спостереження командира танка знайшли під час перевірки мікроавтобуса "Фольксваген", яким керував 41-річний житель Мінська. На підставі оцінки ризиків прикордонники ініціювали поглиблену перевірку транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

До перевірки долучилися представники Адміністрації Держприкордонслужби та спецпідрозділу "Дозор", які перебувають на посиленні у пункті пропуску, а також представники оперативного підрозділу Чернігівського загону спільно з працівниками митниці.

Як з'ясувалося, товар військового призначення білорус перевозив у подвійному днищі багажного відділення під значною кількістю дозволеного для перевезення вантажу.

Наразі з'ясовуються обставини правопорушення. Повідомлено взаємодіючим структурам. Вирішується питання про початок досудового розслідування за ст. 333 КК "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю". Направлено повідомлення для внесення до ЄРДР.

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04 02 2021 13:37
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