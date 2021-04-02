З Білорусі намагалися ввезти до України дюжину приладів спостереження
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, передає "Інтерфакс-Україна".
"12 приладів спостереження командира танка знайшли під час перевірки мікроавтобуса "Фольксваген", яким керував 41-річний житель Мінська. На підставі оцінки ризиків прикордонники ініціювали поглиблену перевірку транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.
До перевірки долучилися представники Адміністрації Держприкордонслужби та спецпідрозділу "Дозор", які перебувають на посиленні у пункті пропуску, а також представники оперативного підрозділу Чернігівського загону спільно з працівниками митниці.
Як з'ясувалося, товар військового призначення білорус перевозив у подвійному днищі багажного відділення під значною кількістю дозволеного для перевезення вантажу.
Наразі з'ясовуються обставини правопорушення. Повідомлено взаємодіючим структурам. Вирішується питання про початок досудового розслідування за ст. 333 КК "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю". Направлено повідомлення для внесення до ЄРДР.
Читайте також: Іноземець намагався провезти в Україну підроблений одяг відомих брендів — його 9 валіз привернули увагу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий
- ВІДЕО У небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит
- ФОТО У дитячому садочку Вінниці стався вибух, постраждали троє дітей