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На територію України з білорусі залетів літак ЯК-130: його доля наразі невідома

24 вересня 2024, 15:01
На територію України з білорусі залетів літак ЯК-130: його доля наразі невідома
Wikipedia
На півночі України і в Києві оголошували повітряну тривогу.

Сьогодні, 24 вересня, на територію України залетів навчально-бойовий літак ЯК-130 після чого в кількох областях було оголошено тривогу. 

Про це Повітряні сили Збройних сил України написали в Telegram-каналі. 

"Повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території білорусії, курс південний", - йшлося в дописі. 

В цей момент повітряну тривогу оголошено в Києві, Київській області, Житомирській області, Чернігівській та Сумській областях.

Як-130 - це навчально-бойовий літак, розроблений для підготовки пілотів та виконання бойових завдань. 

Чекаємо офіційну інформацію щодо подальшої долі білоруського літака.

 
Білорусьяк-130

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