На півночі України і в Києві оголошували повітряну тривогу.

Сьогодні, 24 вересня, на територію України залетів навчально-бойовий літак ЯК-130 після чого в кількох областях було оголошено тривогу.

Про це Повітряні сили Збройних сил України написали в Telegram-каналі.

"Повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території білорусії, курс південний", - йшлося в дописі.

В цей момент повітряну тривогу оголошено в Києві, Київській області, Житомирській області, Чернігівській та Сумській областях.

Як-130 - це навчально-бойовий літак, розроблений для підготовки пілотів та виконання бойових завдань.

Чекаємо офіційну інформацію щодо подальшої долі білоруського літака.