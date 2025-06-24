З Ірану вивезли 31 українця після ракетних атак

Людей вивозили транзитом через територію Азербайджану до Молдови.

24 червня з території Ірану евакуювали 31 громадянина України — серед них 5 чоловіків, 12 жінок і 14 дітей.

Про це 25 червня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами евакуйованих, перебування в Тегерані було вкрай небезпечним і тривожним. Зокрема, не було жодних повітряних тривог, а зникнення інтернету лише посилило відчуття невизначеності.

"Увесь час в Тегерані ми почувалися зовсім не захищеними. Жодного разу не лунали попереджувальні сирени. До того ж зник інтернет, і ми взагалі не розуміли, що відбувається", — розповіла евакуйована українка Варвара.

Людей вивозили транзитом через територію Азербайджану до Молдови. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва.

"Коли почалися обстріли, це було страшніше навіть, ніж в Україні. Ми вирушили на північ країни, де збиралися українці з різних міст Ірану", — додала інша евакуйована, Наталя.

Ця евакуація стала завершальним етапом спільної операції ГУР і МЗС України з порятунку громадян з зон підвищеної небезпеки в Ірані та Ізраїлі. Раніше з Ізраїлю евакуювали 176 осіб, серед яких 133 — українці.

Українцям, які ще залишаються на території Ірану й бажають повернутися додому, рекомендують звертатися до Посольства України в Тегерані.

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав масштабних ударів по іранських ядерних, військових та ракетних об’єктах. У перший день було ліквідовано понад 20 високопоставлених іранських командирів. У відповідь Іран припинив участь у перемовинах із США щодо ядерної програми.

Згодом Іран почав масовані ракетні удари по території Ізраїлю. У ніч проти 22 червня США атакували три ключові іранські ядерні об’єкти — у Фордо, Натанзі та Ісфагані. Після цього Іран випустив по Ізраїлю щонайменше 27 ракет, унаслідок чого постраждали понад 80 осіб.