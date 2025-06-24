Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

З Ірану вивезли 31 українця після ракетних атак

24 червня 2025, 18:18
З Ірану вивезли 31 українця після ракетних атак
Фото: DW
Людей вивозили транзитом через територію Азербайджану до Молдови.

24 червня з території Ірану евакуювали 31 громадянина України — серед них 5 чоловіків, 12 жінок і 14 дітей.

Про це 25 червня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами евакуйованих, перебування в Тегерані було вкрай небезпечним і тривожним. Зокрема, не було жодних повітряних тривог, а зникнення інтернету лише посилило відчуття невизначеності.

"Увесь час в Тегерані ми почувалися зовсім не захищеними. Жодного разу не лунали попереджувальні сирени. До того ж зник інтернет, і ми взагалі не розуміли, що відбувається", — розповіла евакуйована українка Варвара.

Людей вивозили транзитом через територію Азербайджану до Молдови. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва.

"Коли почалися обстріли, це було страшніше навіть, ніж в Україні. Ми вирушили на північ країни, де збиралися українці з різних міст Ірану", — додала інша евакуйована, Наталя.

Ця евакуація стала завершальним етапом спільної операції ГУР і МЗС України з порятунку громадян з зон підвищеної небезпеки в Ірані та Ізраїлі. Раніше з Ізраїлю евакуювали 176 осіб, серед яких 133 — українці.

Українцям, які ще залишаються на території Ірану й бажають повернутися додому, рекомендують звертатися до Посольства України в Тегерані.

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав масштабних ударів по іранських ядерних, військових та ракетних об’єктах. У перший день було ліквідовано понад 20 високопоставлених іранських командирів. У відповідь Іран припинив участь у перемовинах із США щодо ядерної програми.

Згодом Іран почав масовані ракетні удари по території Ізраїлю. У ніч проти 22 червня США атакували три ключові іранські ядерні об’єкти — у Фордо, Натанзі та Ісфагані. Після цього Іран випустив по Ізраїлю щонайменше 27 ракет, унаслідок чого постраждали понад 80 осіб.

Іраневакуаціяукраїнці

Останні матеріали

ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 24 червня 2025, 14:00
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Політика
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Переклад iPress – 24 червня 2025, 11:34
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Політика
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 червня 2025, 07:22
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Політика
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 червня 2025, 15:13
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 червня 2025, 12:34
Операція
Політика
Операція "безмежна мудрість". Як Трамп вміє в дипломатію та переговори з Іраном – Том Купер
Переклад iPress – 23 червня 2025, 08:35
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється